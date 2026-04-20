ಮಂಗಳೂರು: ನಗರದ ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ತಂಡ ಭಟ್ಕಳದ ಎಐಟಿಎಂನಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು. 

ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಶೂಟ್ಔಟ್ ವರೆಗೆ ಸಾಗಿದ ರೋಚಕ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಜೆಇಸಿ 4–1ರಲ್ಲಿ ಪಿಎಸಿಇಯನ್ನು ಮಣಿಸಿತು. ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ತಲಾ 1 ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ್ದವು.

ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಜೆಇಸಿ ಮೂಡುಬಿದಿರೆಯ ವೈಐಟಿಯನ್ನು ಮಣಿಸಿತು. ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಟೈಬ್ರೇಕರ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಜೆಇಸಿ ಒಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿತು. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ.

ತಂಡದಲ್ಲಿ ಗೋಕುಲ್ ಸತೀಶನ್, ಸ್ವೀಡನ್ ಕರ್ಡೋಜ, ಅಬಾನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್, ಪ್ರೆಸ್ಟನ್ ಅನ್ಸೆಲ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್, ನಾಥನ್ ಡರ್ವಿನ್ ಅಲ್ಫಾನ್ಸೊ, ಎಂ.ಎ ಮೊಹಮ್ಮದ್, ಏಕಲವ್ಯ ನಿಹಾರ್ ಅಥೋಳಿಗೆ, ಅಭಿತ್ ಅಜಯ್, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪ್ರಭಾಕರ್, ಅವನೀಶ್ ಎಚ್ ಕಾಮತ್, ರಮಿತ್ ಚಂದ್ರನ್ ಪಿ, ನಕುಲ್ ರಾಜ್ ಇ, ಆ್ಯರನ್ ನೊರೊನ್ಹ, ಶಶಾಂಕ್ ಕೆ, ಶಾಜಿಲ್ ಮತ್ತು ರುಬೆನ್ ರಾಯ್ ಇದ್ದರು.

ಸಹಾಯಕ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಧೀರ್ ಎಂ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ವನೀಷಾ ವಿ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260420-29-317820997