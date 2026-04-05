ಮಂಗಳೂರು: ನಗರದ ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು (ಎಸ್ಜೆಇಸಿ) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತುಮಕೂರಿ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಂತರ ಕಾಲೇಜು ಟೇಕ್ವಾಂಡೊ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ 1 ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 3 ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರ 67 ಕೆಜಿಗಿಂತ ಒಳಗಿನವರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ಇ ಆರನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನ ದೀಕ್ಷಿತಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಾಯರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದು 49 ಕೆಜಿಗಿಂತ ಒಳಗಿನವರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರಗತಿಯ ಅಕ್ಷಾ ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪುರುಷರ 68 ಕೆಜಿಗಿಂತ ಒಳಗಿನ ವರ ವಿಬಾಗದಲ್ಲಿ ಎಂಇ 4ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶಿವರಾಜ್ ಎಂ.ವಿ ಮತ್ತು 74 ಕೆಜಿಗಿಂತ ಒಳಗಿನವರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಸಿಇ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನ ಮಾಲತೇಶ್ ಸದಾನಂದ ಅಂಗಡಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇವರಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ವನೀಷಾ ರಾಡ್ರಿಗಸ್, ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಧೀರ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>