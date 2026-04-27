ಮಂಗಳೂರು: ಅತಿ ವೇಗದ ಚಾಲಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗರಾದ ನಿಖಿಲ್ ಮುದ್ದಪ್ಪ ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಐಎಂಎಸ್ಸಿ (ಇಂಡಿಯನ್ ಮೋಟರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್) ಆಯೋಜಿಸಿದ ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಪೀಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದರು.</p>.<p>ಸ್ಪೀಕರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಟೆಸ್ಟ್: ರೇಸ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ವಿಧಾನಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಯು.ಟಿ ಖಾದರ್ ಕೂಡ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.</p>.<p>ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕಾರಿನ ಒಳಗೆ ಕುಳಿತ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸುರಕ್ಷಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿದರು. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡವರಂತೆಯೇ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಮಯವನ್ನು ಆಯೋಜಕರು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಫಲಿತಾಂಶಗಳು: ಐಎನ್ಎಸಿ–2 3000 ಸಿಸಿ: ನಿಖಿಲ್ ಮುದ್ದಪ್ಪ (2ನಿಮಿಷ 45 ಸೆ)–1, ಅಶ್ರಫಿ (2 ನಿ 47 ಸೆ)–2; ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಸ್ಟೋಕ್ ಓಪನ್: ಋಷಭ್ (2:45)–1, ನಿಖಿಲ್ ಮುದ್ದಪ್ಪ (2:59)–2); ಡೀಸೆಲ್ ಓಪನ್: ನಿಖಿಲ್ ಮುದ್ದಪ್ಪ (2:51)–1, ಪ್ರದೀಪ್ (3:2)–2, ಎಂ.ಡಿ ಖಲಂದರ್–3; ಇಂಡಿಯನ್ ಓಪನ್: ನಿಖಿಲ್ ಮುದ್ದಪ್ಪ (2:39)–1, ಅಶ್ರಫಿ (2:48)–2; ಹೋಂಡ ಓಪನ್: ನಿಖುಲ್ ಮುದ್ದಪ್ಪ (2:38)–1; ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ: ಋಷಭ್ (2:52)–1, ಎಂ.ಡಿ ಖಲಂದರ್ (2:53)–2, ಪ್ರದೀಪ್–3, ಎಂ.ರವಾಹ–4; ಎಸ್ಯುವಿ/ಎಂಯುವಿ: ಅಭಿಷೇಕ್ ಕೆವಿನ್ (3:6)–1, ಪ್ರದೀಪ್ (3:10)–2.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>