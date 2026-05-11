ಡರ್ಟ್ ಫೆಸ್ಟ್‌: ಜೀಶನ್ ವೇಗದ ಚಾಲಕ

ಮೂಡುಬಿದಿರೆ: ಇಂಡಿಯನ್ ಓಪನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಆರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಮೆರೆದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಭೂತನಕಾಡು ರೇಸರ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಜೀಶನ್ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಡರ್ಟ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಕಾರು ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಚಾಲಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಟೀಮ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೇ ಎಸ್ಕೆಎಫ್ ಎಲಿಕ್ಸರ್ ಸಹಯೋಗ ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ವರಾಜ್ ಮೈದಾನದ ಬಳಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ 'ಡರ್ಟ್' ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರೇಸ್ನ ಐದು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗರಾದ ಜೀಶನ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು. 1650 ಸಿಸಿ ವರೆಗಿನ ವಾಹನದಲ್ಲಿ 2ನಿಮಿಷ 9.552ಸೆಕೆಂಡು ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿ ವೇಗದ ಚಾಲಕ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಮೂಡುಬಿದಿರೆಯ ಟೀಮ್ ವರ್ಟ್ 8ಎಕ್ಸ್ ತಂಡ ರೇಸ್ನ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿತು. ಸ್ಥಳೀಯ ಚಾಲಕ ತಹ್ಲಾ ಮುನೀರ್ ಎಂಟು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗರಾದ ಅವರು ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು. ಒಂದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನಪಟ್ಟುಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಫಲಿತಾಂಶಗಳು: 1650 ಸಿಸಿ: ಮಹಮ್ಮದ್ ಜೀಶನ್–1. ಕಾಲ: 2ನಿ 9.552ಸೆ, ಅಜೀಮ್–2 (2:13.547); 1400 ಅಜೀಮ್–1. ಕಾಲ: 2ನಿ 12.035ಸೆ, ಪೂರ್ಣೇಶ್–2 (2:16.062); ಅನ್ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್: ಜೀಶನ್–1 (2:12.683), ತಹ್ಲಾ ಮುನೀರ್–2 (2:13.062); 2000 ಸಿಸಿ: ಜೀಶನ್–1 (2:13.079), ಇಂಡಿಯನ್ ಓಪನ್: ಜೀಶನ್–1 (2:13.205), ಅಜೀಮ್–2 (2:14.876); ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ: ಜೀಶನ್–1 (2:13.997), ತಹ್ಲಾ ಮುನೀರ್–2 (2:14.753); 1100 ಸಿಸಿ: ತಹ್ಲಾ ಮುನೀರ್–1 (2:14.425), ವಿವೇಕ್–2 (2:15.283); ಓಲ್ಡ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ಸ್: ಅಜೀಮ್–1 (2:14.449), ತಹ್ಲಾ ಮುನೀರ್–2 (2:14.983); ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ: ತಹ್ಲಾ ಮುನೀರ್–1 (2:14.986), ಫಹದ್–2 (2:20.534); ಅಮೆಚೂರ್ ಓಪನ್: ಶಾಹುಲ್–1 (2:15.029), ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರವಾಹ–2 (2:19.191); 800 ಸಿಸಿ: ತಹ್ಲಾ ಮುನೀರ್–1 (2:16.159), ವಿವೇಕ್–2 (2:18.712); ಟೀಮ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್: ರವಾಹ–1 (2:17.517), ತಹ್ಲಾ ಮುನೀರ್–2 (2:18.799); ಡೀಸೆಲ್ ಓಪನ್: ಮಹಮ್ಮದ್ ಫಜೀಲ್–1 (2:20.463), ಪ್ರಶಾಂತ್–2 (2:24.034); ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಸ್ಟಾಕ್: ಪ್ರತಾಪ್–1 (2:25.534), ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಫಾಕ್–2 (2:27.529); ಎಸ್ಯುವಿ ಓಪನ್: ನೌಜಿಲ್–1 (2:29.211), ಜೋಯಲ್–2 (2:41.976); ಜಿಪ್ಸಿ ಕ್ಲಾಸ್: ಅಶ್ವಿನ್–1 (2:51.058); ಲೇಡೀಸ್ ಕ್ಲಾಸ್: ಅನಾಮ್ ನಿದಾ–1 (3:06.767), ಶರಣ್ಯ–2 (3:29.807).</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>