ಸುರಕ್ಷತೆಯೊಂದಿಗೆ ಟೂರ್ನಿ ಜರುಗಲಿ: ಶಾಸಕ

ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ: ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು ಸಂತಸದ ವಿಷಯ ಬಿಸಿಲು ಬಹಳ ಇರುವುದರಿಂದ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಲೆಗೆ ಟೋಪಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಆಡಿರಿ ಮತ್ತು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಿಶ್ರಿತ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಿರಿ ಎಂದು ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಶಾಸಕ ಸಿ.ಎಸ್.ನಾಡಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಎಂಬಿಎಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್'ಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ತಾವು ಆಡುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಎಂದರು.</p>.<p>ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್'ಗೆ ₹2 ಲಕ್ಷ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡ ಸಿ.ಬಿ.ಅಸ್ಕಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮದರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ರಂಜಾನ್ ನದಾಪ್ ಮತ್ತು ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಮಾಡುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರದಂತೆ ಎಲ್ಲರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತೆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಆಡಿ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಯೋಜಕ ಸಮಿತಿಯ ಕಾಮರಾಜ ಬಿರಾದಾರ, ಮಹಿಬೂಬ ಗೊಳಸಂಗಿ, ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗುರಣ್ಣ ತಾರನಾಳ, ಅಮರೇಶ ಗೂಳಿ, ಶ್ರೀಕಾಂತ ಚಲವಾದಿ, ಸಂಗಪ್ಪ ಮೇಲಿನಮನಿ, ಸಿಕಂದರ್ ಜಾನವೇಕರ, ಸದ್ದಾಂ ಕುಂಟೋಜಿ, ಸದಾಶಿವ ಮಠ, ಹುಸೇನ್ ಮುಲ್ಲಾ, ರಫೀಕ ಶಿರೋಳ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಂಜಾನ ನದಾಫ್, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಚಲವಾದಿ, ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಂಬಿಎಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>