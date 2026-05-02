ಗರಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸ್ತಿ ಪಟುಗಳ ಸೆಣಸಾಟ

ಮುಳಬಾಗಿಲು: ನಗರದ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿತ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮ ರಥೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಗರದ ಹನುಮಾನ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಗುರುವಾರ ಹಾಗೂ ಶುಕ್ರವಾರ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ನಡೆದವು.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಕುಸ್ತಿ ಪಟುಗಳಲ್ಲದೆ ನೆರೆಯ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತಮಿಳುನಾಡು ಹಾಗೂ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ 70 ಹಿರಿಯ, 75 ಕಿರಿಯ ಹಾಗೂ 10 ಮಂದಿ ಮಹಿಳಾ ಕುಸ್ತಿ ಪಟುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 155 ಮಂದಿ ಕುಸ್ತಿ ಪಟುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಎರಡೂ ದಿನಗಳ ನಡೆದ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಕುಸ್ತಿ ಪಟುವಿಗಳಿಗೆ ತಲಾ ₹10 ಸಾವಿರ ಹಾಗೂ ಕಿರಿಯ ಕುಸ್ತಿ ಪಟುಗಳಿಗೆ ತಲಾ ₹3 ಸಾವಿರ ನಗದು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡ ಹೂಡಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಉಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಜನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಸದಸ್ಯ ಜಿ.ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ , ಮುಡಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ಎಸ್.ಸುಹಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ನೂರ್ ಜಾನ್, ಪೈಲ್ವಾನ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗರಡಿ ಶಂಕರಪ್ಪ, ಮುಡಾ ಸದಸ್ಯ ಗರಡಿ ಶಂಕರಪ್ಪ, ಆರ್.ವಿ.ಆಂಜನೇಯ ರೆಡ್ಡಿ, ಉದಯಕುಮಾರ್, ಆರ್.ಆರ್.ರಾಜೇಂದ್ರ ಗೌಡ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ರೆಡ್ಡಿ, ಮುಹ್ಮದ್ ಹಿದಾಯಿತ್ ಆಲಿ, ಜಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಎಂ.ಗೋಪಾಲ್, ವಿಪಿ ಭಾಸ್ಕರನ್, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಗುಣಶೇಖರ್, ಎಂ.ಶಂಕರ್, ಪೈಲ್ವಾನ್ ಕುಮಾರ್ ಶಂಕರ್, ಖಜಾಂಚಿ ಪೈಲ್ವಾನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಕದಂಬ ಶಂಕರಪ್ಪ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260502-18-539887801