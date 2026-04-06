ಗೋಕಾಕ ಫೈಟರ್ಸ್‌ ಇಪಿಎಲ್‌ ಚಾಂಪಿಯನ್‌

ಮುಂಡಗೋಡ: ಇಲ್ಲಿನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಪ್ರಥಮ ಆವೃತ್ತಿಯ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಸ್ ಪ್ರಿಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಇಪಿಎಲ್) ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ, ಆದಿಲ್ ಶಾ ನೇತೃತ್ವದ ವಿ.ಕೃ.ಗೋಕಾಕ ಫೈಟರ್ಸ್ ತಂಡವು ವಿಜೇತರಾಗಿ ಟ್ರೋಫಿ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಒಳಗೊಂಡ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ತಂಡಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಒಂದೊಂದು ತಂಡವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕ ಆದಿಲ್ ಶಾ ನೇತೃತ್ವದ ವಿ.ಕೃ.ಗೋಕಾಕ ಫೈಟರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರಸನ್ನಸಿಂಗ್ ಹಜೇರಿ ನೇತೃತ್ವದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರ ಕಲಿಗಳ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಿತು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಕಂಬಾರ ಕಲಿಗಳ ತಂಡವು ನಿಗದಿತ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 63 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿತು. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಗೋಕಾಕ ಫೈಟರ್ಸ್ ತಂಡವು ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ ಗೆಲುವಿನ ಕೇಕೆ ಹಾಕಿತು. ಶಿಕ್ಷಕ ವಿರುಪಾಕ್ಷ ಕೊರವರ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದರು. ಕುವೆಂಪು ಕಲಿಗಳು ತಂಡ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಬೇಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಂಡವು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದವು.</p>.<p>ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಿರುಪತಿ ಚೌಡಣ್ಣವರ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟ್ಸಮನ್, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹಾಗೂ ಸರಣಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದರು. ಕೃಷ್ಣ ಲಮಾಣಿ ಉತ್ತಮ ಬೌಲರ್, ಉತ್ತಮ ಫೀಲ್ಡರ್ ಆದಿಲ್ ಶಾ, ಕಿರಣಕುಮಾರ ಹೆಚ್ಚು ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದರು.</p>.<p>ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಶಂಕರ ಗೌಡಿ, ಪಿಎಸ್ಐ ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡರ, ಹಿರಿಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೃಷ್ಣ ಕುಳ್ಳೂರ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಭಾಷ ಡೋರಿ, ಕೆ.ಕೆ.ಕರುವಿನಕೊಪ್ಪ, ಬಸವರಾಜ ಬೆಂಡ್ಲಗಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಶೈಲ ಐನಾಪುರ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗಿರಡ್ಡಿ, ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎಂಟು ತಂಡಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>