ಹರ್ಷಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್‌ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್‌

ಮುಂಡಗೋಡ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಂದೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಇಂದೂರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್(ಐ.ಪಿ.ಎಲ್) 7ನೇ ಅವೃತ್ತಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಾಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡವು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಟ್ರೋಫಿ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು.

ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಹರ್ಷಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡವು ನಿಗದಿತ ಹತ್ತು ಓವರಗಳಲ್ಲಿ 88ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿತು. ಸವಾಲಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬೆನ್ಹತ್ತಿದ ಅನಿಶ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡವು 79ರನ್ಗಳಿಗೆ ತನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು.

ಪ್ರೀತಮ್ ಸಿಂಗ್ ಪಂದ್ಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಹಾಗೂ ಪ್ರಜ್ವಲ ಕಮ್ಮಾರ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಹರ್ಷಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್, ಅನಿಶ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್, ನೇಗಿಲ ಯೋಗಿ, ಎಂಬಿಡಿ ಬಾಯ್ಸ್, ವಿಠಲ ವಾರಕರಿ, ವಾಯುಪುತ್ರ ವಾರಿಯರ್ಸ್, ನೂರ್ ಕನ್ಸಟ್ರಕ್ಷನ್, ಶ್ರೇಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದವು.

ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಘಟಕಾಂಬಳೆ, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹಡಪದ, ಕೆಂಜೋಡಿ ಗಲಬಿ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಕದಂ, ನಿಜಗುಣಯ್ಯ ಪೂಜಾರ, ದೇವೇಂದ್ರ ಕೆಂಚಗೊಣ್ಣವರ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ನಡಗೇರಿ, ವಿರುಪಾಕ್ಷ ಪಾಟೀಲ, ಮೊನ್ಸಿ ಥಾಮಸ್, ಅಕ್ಬರ ಚಾಕಲಬ್ಬಿ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260509-20-1693442881