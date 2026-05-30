ಮೈಸೂರು: ನಗರದ ಬಾಕ್ಸರ್ಗಳು ಈಚೆಗೆ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಮಿಳುನಾಡು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರಮ್ಯ ಮೆರೆದು 7 ಪದಕ ಗೆದ್ದರು.

ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 800 ಬಾಕ್ಸರ್ಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು. 47–51 ಕೆ.ಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಚೇತನಾ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದರೆ, ಆರ್.ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ (51-54 ಕೆ.ಜಿ), ವಿಷ್ಣುನಾಯಕ್ (35-37 ಕೆ.ಜಿ), ಎ.ಗಂಗದೀಪ್ (46-49 ಕೆ.ಜಿ) ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆದ್ದರು.

ಧ್ಯಾನ್ ಬಾಲು (55-58 ಕೆ.ಜಿ), ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಯಾನ್ (75-80 ಕೆ.ಜಿ), ಲಕ್ಷಿತ್ ಸಿಂಗ್ (65-70 ಕೆ.ಜಿ) ಕಂಚಿಗೆ ಕೊರಳೊಡ್ಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿನ ಶಾಸಕ ಇಸಿಆರ್ ಶರವಣನ್ ಅವರು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು. ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಆಯೋಜಕ ಮೋಹನ್, ಟಿಎನ್ಬಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾಸ್ಕರನ್, ಎಂಡಿಎಬಿಎ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಸ್.ಜಸ್ವಂತ್, ಸದಸ್ಯ ಎಚ್.ಕೆ.ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.