<p><em>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ</em></p>.<p>ಮೈಸೂರು: ನಗರದ ಬಾಕ್ಸರ್ಗಳು ಈಚೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಂಗೇರಿ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರಮ್ಯ ಮೆರೆದು 9 ಪದಕ ಗೆದ್ದರು.</p>.<p>ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ತಂಡದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರ್.ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಎಂ.ಗಣೇಶ್ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದರೆ, ಎಲ್.ಎಂ.ಸಮೃದ್ಧ, ಜಿ.ಎಂ.ಐಶ್ವರ್ಯ, ಧನಂಜಯ ಸಾಗರನ್ ರಾವ್, ಆರ್.ಧನುಷ್, ಎಸ್.ಅನಿರುದ್ಧ, ಎಸ್.ಅಮಿತ್, ಜಿ.ಎಸ್.ಮೊನಿಷ್ ಯಾದವ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕಕ್ಕೆ ಕೊರಳೊಡ್ಡಿದರು.</p>.<p>ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಮತ್ತು ತಂಡದ ಕೋಚ್ಗಳಾದ ಬಿ.ಜಿ.ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ, ವಿಜಯ್ ಸೂರ್ಯ, ಎಚ್.ಕೆ.ಗುರುರಾಜ್, ಎಸ್.ಜಸ್ವಂತ್, ಹೃದಯ್ ರಾವ್ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260505-39-1928231346</p>