ಮೈಸೂರು: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆದ್ವಿಕ್ ಅಭಿನವ್ ಕೃಷ್ಣ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಚೇತನ್ ಮೊಗಸಾಲೆ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರಿನ ಈಶ್ವರ್ ವೀರಪ್ಪನ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ್ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ 'ಕೆಎಸ್ಸಿಎ' 13 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಮುಕ್ತ ಚೆಸ್ ಟೂರ್ನಿಯ 2ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಗರದ ದಾಸ್ಪ್ರಕಾಶ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಚೆಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮೈಸೂರು ಚೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆದ್ವಿಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ 48 ಆಟಗಾರರು ತಲಾ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ 7 ಸುತ್ತಿನ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಗೆದ್ದವರಿಗೆ ₹ 1 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಹಾಗೂ ಟ್ರೋಫಿ ಇದೆ.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು ಪಾರಮ್ಯ: ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಾರಮ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. 2 ಸುತ್ತಿನ ಆಟದಲ್ಲಿ 2 ಅಂಕ ಪಡೆದ 48 ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ 31 ಮಂದಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದವರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಮೈಸೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>