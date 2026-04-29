ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ ಆರಂಭ

ಮೈಸೂರು: ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯ ಶ್ರೀಕಂಠದತ್ತ ನರಸಿಂಹರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಕನಸು ಹೊತ್ತ ಅರಳು ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌಶಲ ಕಲಿಸುವ 'ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ' ಶುರುವಾಯಿತು.

ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಅಕಾಡೆಮಿಯು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ 127 ಮಂದಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಬಾಲಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ, ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಕೋಚ್ಗಳಾದ ವಿನೋದ್ ಕೃಷ್ಣ, ರಕ್ಷಿತಾ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಕೆ.ವಿ.ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್, ಅಭಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್, ಎಸ್.ಧನಂಜಯ, ಚೆಲುವರಾಜು, ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್, ಡಾ.ವೃಂದಾ ಗಾಡ್ಕರ್, ಹಿತೈಷಿ ಅವರ ತಂಡವು ಪಾಠ ಮಾಡಿತು.

ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸದಸ್ಯೆ ಕಲ್ಪನಾ ವೆಂಕಟಾಚಾರ್, 'ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವುದು ಸಂತಸದ ವಿಷಯ. ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ, ಮಿಥಾಲಿ ರಾಜ್ ಆಗುವ ಕನಸು ನನಸಾಗಿಸಲು ಪರಿಶ್ರಮ ಅಗತ್ಯ. ಹಾಗೆಯೇ ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲದೇ ಆಟವನ್ನು ಆಟವಾಗಿಯೇ ಆಡಬೇಕು' ಎಂದರು.

ಸದಸ್ಯ ಅವಿನಾಶ್ ವೈದ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, 'ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ಉತ್ತಮ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ, ಬಹಳ ಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕಿತ್ತು. ಈಗಿರುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದರು.

ಸಂಚಾಲಕ ಪಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ರಸಾದ್, ಎ.ವಿ.ಶಶಿಧರ್, ಎನ್.ಗಿರೀಶ್, ಟಿ.ರವೀಂದ್ರ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ