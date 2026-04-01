ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ 6ರಿಂದ

ಮೈಸೂರು: ದ ಮೈಸೂರು ಜಿಮ್ಖಾನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ 43ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೇಸಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರವು ನಗರದ 3 ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏ.6ರಿಂದ 6 ವಾರಗಳು ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಕೆಆರ್ಎಸ್ ರಸ್ತೆಯ ರೈಲ್ವೆ ಮೈದಾನ (ರೈಲ್ವೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಹತ್ತಿರ), ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನ (ಕ್ರೀಡಾ ಮಂಟಪದ ಪಕ್ಕ), ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿ–ಬಿ ಮೈದಾನ (ಲಲಿತಕಲಾ ಕಾಲೇಜು ಹಿಂದೆ) ಶಿಬಿರ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಯುವಕ, ಯುವತಿಯರು ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು.ಏ.5ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.30ಕ್ಕೆ ರೈಲ್ವೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಆಸಕ್ತರು ನೋಂದಣಿ ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಮೊ.ಸಂ. 98452 94527, 9980107110 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>