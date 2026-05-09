‘ಲಟೇಪ್‌’ ಮೈಸೂರು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್‌ ಅ.10ಕ್ಕೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: 'ಟೂರ್ ಡಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸರಣಿ'ಯ ಚೊಚ್ಚಲ 'ಲಟೇಪ್ ಮೈಸೂರು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ'ಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಕಟಾರಿಯಾ ಅವರು ನಗರದ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಲೋಗೊ ಹಾಗೂ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, 100 ಕಿ.ಮೀ. ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಅಮೆಚೂರ್ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಆಸಕ್ತರಿಗಾಗಿ 50 ಕಿ.ಮೀ. ಸ್ಪರ್ಧೆ, 20 ಕಿ.ಮೀ. ಮನರಂಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ 1 ಕಿ.ಮೀ. ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರಲಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಮೂರು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ 'ಲಟೇಪ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್'ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಆಯೋಜಕರಾದ 'ಎನ್ಇಬಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್' ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚೇರ್ಮನ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅಡಿಗಾಸ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಸುಂದರ ಪ್ರಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಸಾಹಸಮಯ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹೊಂದಿರುವ 'ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣ' ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮಾರ್ಗ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟೇ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಲಟೇಪ್' ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು 123 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿದೆ. 'ಲಟೇಪ್' ಸರಣಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸುಮಾರು 21 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>