ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಎ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಘಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಎ ತಂಡವು ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಲೀಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನುಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಯಂಗ್ ಓರಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವು ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಆಯಿತು.</p>.<p>ಕಂಠೀರವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಲೀಗ್ನ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ತಂಡವು ಮೂರರಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಯಿತು. ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ತಂಡವು 64–32ರಿಂದ ಬೀಗಲ್ಸ್ ಬಿ.ಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು. ಮೈಸೂರು ತಂಡದ ಪರ ಸಾನಿಕಾ 27, ಮಂದಾರಾ 11 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಬೀಗಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಸಾನ್ವಿ 11 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕಲೆ ಹಾಕಿದರು.</p>.<p>ಯಂಗ್ ಓರಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಲೀಗ್ನ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 74–31ರಿಂದ ಡಿವೈಇಎಸ್ ವಿದ್ಯಾನಗರ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು. ಓರಿಯನ್ಸ್ ಪರ ಜೇಷ್ಣವಿ 16, ಬಿಂದು 13 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಡಿವೈಇಎಸ್ ತಂಡದ ದೀಪಿಕಾ 15, ಇಶಿಕಾ 13 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಂದಿತ್ತರು.</p>.<p>ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಎ ತಂಡಕ್ಕೆ ₹50 ಸಾವಿರ, ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಯಂಗ್ ಓರಿಯನ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ₹35 ಸಾವಿರ, ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ ಬೀಗಲ್ಸ್ ಬಿ.ಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ₹ 20 ಸಾವಿರ, ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ ಡಿವೈಇಎಸ್ ವಿದ್ಯಾನಗರ ತಂಡಕ್ಕೆ ₹15 ಸಾವಿರ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ತಂಡದ ಕುಸುಮಾ 'ಟೂರ್ನಿಯ ಉತ್ತಮ ಆಟಗಾರ್ತಿ' ಮತ್ತು ಯಂಗ್ ಓರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಜೇಷ್ಣವಿ ಅತ್ಯಂತ ಭರವಸೆಯ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಅವರಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ₹5 ಸಾವಿರ ಮತ್ತು ₹3 ಸಾವಿರ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಫಿಬಾ ಏಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಗೋವಿಂದರಾಜ್, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ರಾಜನ್, ಮಾಜಿ ಒಲಿಂಪಿಯನ್ ಜಿ. ದಿಲೀಪ್ ವಿಜೇತ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>