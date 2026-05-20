ಮೈಸೂರಿನ ರಾಜು ‘ವಜ್ರಬಾಹು’

ನಂಜನಗೂಡು: ಹನುಮ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಂಜನಗೂಡು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಪಂಜ ಕುಸ್ತಿ ಸಂಘದಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಪಂಜ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ನಡೆಯಿತು.

ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 50 ಕೆ.ಜಿಯಿಂದ 110 ಕೆ.ಜಿ.ಯವರೆಗಿನ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 10 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೆದವು.

ಬಳಿಕ ಓವರ್ ಆಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ 'ವಜ್ರಬಾಹು 2026' ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ನಡೆದ ರೋಚಕ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ರಾಜು ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಆಕರ್ಷಕ ಟ್ರೋಫಿ ಹಾಗೂ ₹5 ಸಾವಿರ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಸಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಟ್ರೋಫಿ ಹಾಗೂ ₹2,500 ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದರು.

ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 50 ಕೆ.ಜಿಯಿಂದ 90 ಕೆ.ಜಿಯವರೆಗಿನ 8 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೆದವು. ಓವರ್ ಆಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ 'ಶಕ್ತಿ ದೀಪ್ತಿ 2026' ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಸನದ ಶಾರದಾ ಭಾಜನರಾದರು. ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಆಕರ್ಷಕ ಟ್ರೋಫಿ ಹಾಗೂ ₹5 ಸಾವಿರ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಯಿತು. ರನ್ನರ್ಅಪ್ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಚೆಲುವಿ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ಹಾಗೂ ₹2,500 ನಗದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.

ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಯುವಕರಿಗಾಗಿ 'ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶಿ ಕಪ್' ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 50 ಕೆ.ಜಿಯಿಂದ 110 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕದ 10 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ವಿಜೇತರು ಓವರ್ ಆಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಸೆಣಸಿದರು. ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕ್ ಪಟೇಲ್ ಗೆದ್ದು ಟ್ರೋಫಿ, ₹3 ಸಾವಿರ ನಗದು ಪಡೆದರು. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಯಶವಂತ್ ಟ್ರೋಫಿ ಹಾಗೂ ₹1,500 ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದರು.

ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಂಜ ಕುಸ್ತಿ ಪಟುಗಳು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, ಪೈಲ್ವಾನ್ ಸಿದ್ದರಾಜು ಹಾಗೂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನರು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ