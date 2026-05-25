ಏರೋಬಿಕ್ಸ್‌: ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಗರಿ

ಮೈಸೂರು: ರಾಷ್ಟೀಯ ಏರೋಬಿಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಈಚೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏರೋಬಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಹಿಪ್ ಹಾಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ನಗರದ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 3 ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ತಂಡವು ಹಿಪ್ ಹಾಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಕಿರಿಯರ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯರ ತಂಡ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ ಒಂದು ಹಾಗೂ ಜೋಡಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆಯಿತು. ಬ್ಯಾಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಲಭಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಷಾಂತ್ಯ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ರಾಹುಲ್ ರಾವ್ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಆತಿಥೇಯ ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ದೆಹಲಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ 300ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಮಗ್ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿತು.

ಪದಕ ವಿಜೇತರು: ಭರತ್ ರಾಜ್ ಎಸ್., ಧೀರಜ್ ಹೇಮಂತ್, ಸಾಚಿಲ್ ನೆಶಾನ್, ಕಿಶನ್ ಎ., ಹನ್ಸಿಕಾ ಶಿವಸ್ವಾಮಿ, (ಕಿರಿಯರ ವಿಭಾಗ); ರಾಹುಲ್ ಎಸ್. ರಾವ್, ಶಶಾಂಕ್ ವಿ., ಹರ್ಷಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್., ಉಲ್ಲಾಸ್ ಗೌಡ, ನಿಶ್ಚಲ್ ಆರ್., ಆಕಾಶ್ ಗೌಡ, ಇಂಚರ ಯಾದವ್, ಭಾರ್ಗವಿ ಆರ್. (ಹಿರಿಯರ ವಿಭಾಗ).

ಭರತ್ ಎಂ. ಹಾಗೂ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ವಿ.ಕೆ. (ಡಬಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗ); ಉಲ್ಲಾಸ್ ಗೌಡ (ಬೆಳ್ಳಿ - ಬ್ಯಾಟಲ್).

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ