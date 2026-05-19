‘ಯಶಸ್ವಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಡೆ ಅಗತ್ಯ’

ಮೈಸೂರು: ಸುತ್ತೂರಿನ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಏರೋಬಿಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏರೋಬಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಹಿಪ್ ಹಾಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ತಂಡವು ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿತು.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ತಂಡ ದ್ವಿತೀಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ತೃತೀಯ ಹಾಗೂ ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡವು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದವು. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಏರೋಬಿಕ್ಸ್, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಏರೋಬಿಕ್ಸ್, ಸ್ಟೆಪ್ ಏರೋಬಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಹಿಪ್ ಹಾಪ್ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಯೋಮಿತಿಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೆದವು. ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಮೈಸೂರು ವಲಯ ಐಜಿಪಿ ಬೋರಲಿಂಗಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮಕ್ಕಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲು ಕ್ರೀಡೆ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.

ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಉದಯ ಶಂಕರ್, ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕ, ಡಾ.ಸುದರ್ಶನ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏರೋಬಿಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂತೋಷ್ ಖೈನಾರ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶುಭರಾಣಿ ಬಿ.ಪಿ., ಖಜಾಂಚಿ ಸುರಯ್ಯಾ ಖೈನಾರ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನ ಆಯೋಜಕ ಪ್ರಭು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಪದಕ ವಿಜೇತರು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.