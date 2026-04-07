ಮೈಸೂರಿನ ತನ್ವೀರ್‌ ಪ್ರಥಮ

<p>ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ: ಇಲ್ಲಿನ ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ ಬಳಿ ಭಾನುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸಿಎನ್ಬಿ ಟೂ ವೀಲರ್ ಅಟೋ ಕ್ರಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಫಾರಿನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಮೈಸೂರಿನ ತನ್ವೀರ್ ಪಡೆದಿದ್ದು, ₹50 ಸಾವಿರ ನಗದು, ಟ್ರೋಫಿ ಪಡೆದರು. ₹30 ಸಾವಿರ ನಗದಿನೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಜ್ವಲ್, ₹ 20 ಸಾವಿರ ನಗದು ಬಹುಮಾನದೊಂದಿಗೆ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆಯ ಋತ್ವಿಕ್ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಇಂಡಿಯನ್ ಓಪನ್ನಲ್ಲಿ 3 ಜನ, ಕ್ಲಬ್ ಓಪನ್ನಲ್ಲಿ 3 ಜನ, ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಕ್ರಮವಾಗಿ ₹30 ಸಾವಿರ, ₹20 ಸಾವಿರ ಹಾಗೂ ₹10 ಸಾವಿರ ನಗದು ಮತ್ತು ಟ್ರೋಫಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ರಾಜ್ಯ, ಹೊರರಾಜ್ಯದ 120 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. 11 ವಿಭಾಗಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ 3 ಬಹುಮಾನ ಸೇರಿದಂತೆ 12 ವಿಜೇತರಿಗೆ ಒಟ್ಟು ₹2.80 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ತಮ್ಮ 57ನೇ ಜನ್ಮದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ಬೈಕ್ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಶಾಸಕ ಸಿ.ಎನ್. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದ ಚೋಳೇನಹಳ್ಖಳಿ ದಿನೇಶ್ ಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಬಾರಿ ಆಟೋಕ್ರಾಸ್ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಶಾಸಕರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಿದ ಶಾಸಕ ಸಿ.ಎನ್. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಪ್ರತಿ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆರ್. ನಟರಾಜ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್, ಹೇಮಂತ್, ವಿಶ್ವಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಶಾಸಕರ ಸಹಾಯಕರಾದ ಪ್ರಭಾಕರ್, ಜೀವನ್, ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಸಾಗರ್ ಗೌಡ, ಗಣೇಶ್ ಗೌಡ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಆರೋಗ್ಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಆಡಳಿತ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ತಂಡ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳಾದ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ತಂಡ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. 25 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಸಹಸ್ರಾರು ಜನರು ಬಿಸಿಲು,ದೂಳು ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಫ್ತಾಬ್ ಪಾಷಾ, ಕಾವೇರಪ್ಪ, ಲೋಕೇಶ್, ಅಶೋಕ್, ಪಾಲಾಕ್ಷ ಪ್ರಭಾ, ಶರತ್, ಶಿವು ಶೇಖರ್, ಮಂಜಣ್ಣ, ಸಂತೋಷ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮಧು ಜಯರಾಂ, ರಾಜಣ್ಣ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260407-36-1717132481</p>