ನಾಪೋಕ್ಲು: ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚೇನಂಡ ಕೊಡವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಾಕಿಯ ಮಹಿಳೆಯರ 5ಎ ಹಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಬಿರಂಡ ಮತ್ತು ಅದೇಂಗಡ ನಡುವೆ ಹಾಗೂ ಶಿವಚಾಳಿಯಂಡ ಮತ್ತು ಕೇಚೆಟ್ಟಿರ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 29 (ಬುಧವಾರ) ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಗೋಲುಗಳು ಸುರಿಮಳೆಗರೆದವು.</p>.<p>ತೇಜಸ್ವಿನಿ ದೇವಯ್ಯ, ಪಾರ್ವತಿ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪೊನ್ನಮ್ಮ ಅವರು ಗಳಿಸಿದ ತಲಾ 2 ಗೋಲುಗಳು ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಯ ಪೊನ್ನಕ್ಕ ಅವರು ಗಳಿಸಿದ 1 ಗೋಲಿನ ನೆರವಿನಿಂದ ಕೇಚೆಟ್ಟಿರ ತಂಡವು 7-0 ಯಿಂದ ತಾತಂಡ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಗಳಿಸಿತು.ಮಿಲನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಗಳಿಸಿದ 5 ಗೋಲುಗಳು ಹಾಗೂ ಹನ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಅವರು ಗಳಿಸಿದ 2 ಗೋಲುಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಕಂಬಿರಂಡ ತಂಡವೂ ಸಹ 7-1 ಅಂತರದಿಂದ ಚೇಯಂಡ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.</p>.<p>ಉಳಿದಂತೆ, ಶಿವಚಾಳಿಯಂಡ 2-0ಯಿಂದ ತೆಕ್ಕಡ ವಿರುದ್ಧ; ನಾಪಂಡ 3-1 ರಿಂದ ಮುಕ್ಕಾಟಿರ (ಹರಿಹರ) ವಿರುದ್ಧ; ಕೇಚೆಟ್ಟಿರ 5-0ಯಿಂದ ಪಾಂಡಿರ ವಿರುದ್ಧ; ಚೆಪ್ಪುಡಿರ 3-1ರಿಂದ ಪಾಡೆಯಂಡ ವಿರುದ್ಧ; ಪೊನ್ನಚೆಟ್ಟಿರ 2-1ರಿಂದ ಕಲಿಯಂಡ ವಿರುದ್ಧ; ಕಂಬೀರಂಡ 5-0 ಯಿಂದ ಚೆಪ್ಪುಡಿರ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದವು.</p>.<p>ಅದೇಂಗಡ ಮತ್ತು ಪೊನ್ನಚೆಟ್ಟಿರ ತಂಡಗಳು 1-1 ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿದವು. ನಂತರ, ಟೈ ಬ್ರೇಕರ್ನಲ್ಲಿ ಅದೇಂಗಡ 3- 1 ರಿಂದ ಪೊನ್ನಚೆಟ್ಟೀರ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.</p>.<p>ತಾತಂಡ ಮತ್ತು ಕಾಯಪಂಡ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯಿತು. ಬಳಿಕ ಟೈ ಬ್ರೇಕರ್ನಲ್ಲಿ ತಾತಂಡ 1-0 ಯಿಂದ ಕಾಯಪಂಡ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>