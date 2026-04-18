ನಾಲತವಾಡ: ಪಟ್ಟಣದ ಜೆ.ಎಸ್. ದೇಶಮುಖ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ವಾರ ದೇಶಮುಖ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಯಾವತಮಲ್ನ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕಿ ನಂದಿನಿ ದೇಶಮುಖ, ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಡೆ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಶುಭವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಆಲಕೊಪ್ಪರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ದೇಶಮುಖ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದಲೇ ಯುವಕರ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಾಮೆಂಟ್ ಆಯೋಜನೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಂದಿನಿ ದೇಶಮುಖ ಅವರು ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ₹1 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ₹50 ಸಾವಿರ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಯುವಕರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೂರ್ನಾಮೆಂಟ್ ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದರೂ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ತಡವಾಗಿದ್ದು, ಈಗ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಲೋಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಕಣಕಾಲಮಠ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪ.ಪಂ ಸದಸ್ಯ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ನಾಡಗೌಡ, ಶಂಕರರಾವ ದೇಶಮುಖ, ಗುರು ಪ್ರಸಾದ ದೇಶಮುಖ, ಅಮರ ದೇಶಮುಖ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮೇಟಿ, ಮಹಾಂತೇಶ ಗಂಗನಗೌಡರ, ಬಸವರಾಜ ಗಂಗನಗೌಡರ, ಬಸವರಾಜ ಮೇಲಶೀಮಿ, ಪವಾಡಬಸು ಭೋವೇರ, ರಮೇಶ್ ಆಲಕೊಪ್ಪರ, ಮಾರುತಿ ಗುರಿಕಾರ, ಗುರು ತಂಗಡಗಿ, ವೀರೇಶ ಆಲಕೊಪ್ಪರ, ಅಬುಬಕರ ರಕ್ಕಸಗಿ, ಮುತ್ತು ಗಡ್ಡಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>