ಸೆಮಿಗೆ ಪಳಂಗಡ, ಕುಲ್ಲೇಟಿರ ತಂಡಗಳು

ನಾಪೋಕ್ಲು(ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ): ಪಳಂಗಡ, ಕುಲ್ಲೇಟಿರ, ಚೆಪ್ಪುಡಿರ ಹಾಗೂ ಪರದಂಡ ತಂಡಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಲ್ ಕೆ.ಎಸ್.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚೇನಂಡ ಕೊಡವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಾಕಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ರಂಜನ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅವರ 5 ಗೋಲುಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಪರದಂಡ ತಂಡವು ಮೂಕೊಂಡ ವಿರುದ್ಧ 6–2ರ ಅಂತರದಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಪಳಂಗಂಡ 3-2ರಿಂದ ಪೆಮ್ಮಂಡ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಚೆಪ್ಪುಡಿರ 4-2ರಿಂದ ಕಂಬೀರಂಡ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದವು.</p>.<p>ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲೇಟಿರ ಮತ್ತು ನೆಲ್ಲಮಕ್ಕಡ ತಂಡಗಳು ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿದವು. ಟೈ ಬ್ರೇಕರ್ನಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲೇಟಿರ 2-0 ರಿಂದ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು.</p>.<p>ಏ. 30ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30ಕ್ಕೆ ಪಳಂಗಡ ಮತ್ತು ಕುಲ್ಲೇಟಿರ ನಡುವೆ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.30ಕ್ಕೆ ಚೆಪ್ಪುಡಿರ ಮತ್ತು ಪರದಂಡ ನಡುವೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>