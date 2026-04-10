ನಾಪೋಕ್ಲು: ಇಲ್ಲಿನ ಚೆರಿಯ ಪರಂಬುವಿನ ಜನರಲ್ ಕೆ.ಎಸ್.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಕೊಡವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಾಕಿ ಚೇನಂಡ ಕಪ್ನ 4 ಪಂದ್ಯಗಳು ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಅಕ್ಷರಶಃ ತುದಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿತು.</p>.<p>ಬಾಚಳ್ಳಿರ, ಮೂಡೇರ, ಚೇಂದ್ರಿಮಾಡ, ಮೊಳ್ಳೆರ ತಂಡಗಳು ಟೈಬ್ರೇಕರ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ದಿನದ ಆಟದ ವಿಶೇಷ ಎನಿಸಿತು.</p>.<p>ಗೋಲುಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈದ ಕೊಲ್ಲಿರ ತಂಡವು ಬಲ್ಲಂಡ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ 8-0 ಅಂತರದ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಕೊಲ್ಲಿರ ತಂಡದ ಕೊಲ್ಲಿರ ಜಾನೀಶ್ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಅತಿ ವೇಗದ ಗೋಲು (21ಸೆಕೆಂಡ್) ದಾಖಲಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು.</p>.<p>ಬಾಚಳ್ಳಿರ ತಂಡ ನಾಗಚೆಟ್ಟಿರ ವಿರುದ್ಧ 3-1ರಿಂದ; ಮೂಡೇರ ತಂಡ ಮುಂಡಚಾಡಿರ ವಿರು್ದ್ಧ 4-2ರಿಂದ; ಚೇಂದ್ರಿಮಾಡ ತಂಡವು ಬೊಜ್ಜಂಗಡ ವಿರುದ್ಧ 3-2ರಿಂದ; ಮೊಳ್ಳೆರ ತಂಡವು ಚೆಟ್ಟಿಯಾರಂಡ ವಿರುದ್ಧ 3–1ರಿಂದ ಟೈಬ್ರೇಕರ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದವು.</p>.<p>ಉಳಿದಂತೆ ನಾಯಕಂಡ ತಂಡ ಅಚ್ಚಕಾಳಿರ ವಿರುದ್ಧ 5-0 ಅಂತರದಿಂದ, ಕೊಟ್ಟಂಗಡ ಮೇಕತಂಡ ವಿರುದ್ಧ 5-0 ಅಂತರದಿಂದ, ಆಪಾಡಂಡ ಪಾಲೆಯಡ ವಿರುದ್ಧ 1-0 ಅಂತರದಿಂದ, ಮುಕ್ಕಾಟಿರ (ಕುಂಬಳದಾಳು) ಕುಯ್ಮಂಡ ವಿರುದ್ಧ 2-0 ಅಂತರದಿಂದ, ಚೇಂದಿರ ತಾಳಚಿರ ವಿರುದ್ಧ 5-0 ಅಂತರದಿಂದ, ಮಾದೆಯಂಡ ತಡಿಯಂಗಡ ವಿರುದ್ಧ 2-0 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದವು.</p>.<p>ಕಲ್ಲುಮಾಡಂಡ ತಂಡವು ಪಾಂಡಂಡ ವಿರುದ್ಧ 3-1ರಿಂದ, ಕರ್ತಚಿರ ತಾತಪಂಡ ವಿರುದ್ಧ 4-2 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದವು. ಯುವ ಆಟಗಾರ ಕೀತಿಯಂಡ ಪೂರ್ವಿ ಪೂವಣ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡಿ ಗಮನಸೆಳೆದರು.</p>.<p>ಬಳ್ಟಿಕಾಳಂಡ ತಂಡವು ಕಳ್ಳಿರ ವಿರುದ್ಧ 2–1ರಿಂದ; ಚೊಟ್ಟೆ ಯಂಡ ತಂಡವು ಬೊಳ್ಳೆಟ್ಟೀರ ವಿರುದ್ಧ 2–0ಯಿಂದ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯಿತು. ದಾಸಂಡ ವಾಕ್ಓವರ್ ಪಡೆಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>