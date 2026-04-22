ಕೂತಂಡಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು

ನಾಪೋಕ್ಲು: ಸಂತೋಷ್ ಅವರ ಆಟದ ಬಲದಿಂದ ಕೂತಂಡ ತಂಡದವರು ಚೇನಂಡ ಕೊಡವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಾಕಿ ಟೂರ್ನಿಯ ಮಂಗಳವಾರದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರೇರ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ 6–0ಯಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಲ್ ಕೆ.ಎಸ್.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಎರಡು ಗೋಲು ಹೊಡೆದರು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ನರೇನ್ ಬೋಪಣ್ಣ, ಸೋಮಣ್ಣ, ಪೂಣಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಸಜನ್ ದೇವಯ್ಯ ತಲಾ ಒಂದು ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಂಜಪರವಂಡ ತಂಡದವರು 2-0ಯಿಂದ ಮುಂಡಿಯೋಳಂಡ ವಿರುದ್ಧ; ಚೇಂದೀರ ತಂಡದವರು 3-1ರಿಂದ ಕೋಟೆರ ವಿರುದ್ಧ; ಕನ್ನಂಡ 2-1ರಿಂದ ಮೇವಡ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಗಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಾಡೆಯಂಡ ಮತ್ತು ಕಾಯಪಂಡ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಪಾಡೆಯಂಡ ತಂಡದವರು 4-3ರಿಂದ ಟೈಬ್ರೇಕರ್ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರು.