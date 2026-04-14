ನಾಪೋಕ್ಲು: ಇಲ್ಲಿನ ಚೆರಿಯಪರಂಬುವಿನ ಜನರಲ್ ಕೆ.ಎಸ್.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೊಡವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಾಕಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಚೆರುವಾಳಂಡ ಮತ್ತು ಮಚ್ಚಮಾಡ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಟಂಡ ಮತ್ತು ಬಡುವಮಂಡ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಅಕ್ಷರಶಃ ತುದಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿರಿಸಿದವು.</p>.<p>ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟ ಕಂಡು ಬಂತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಗೆಲವಿಗಾಗಿ ಟೈಬ್ರೇಕರ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಲಾಯಿತು. ಟೈಬ್ರೇಕರ್ನಲ್ಲೂ ಚೆರುವಾಳಂಡ ಮತ್ತು ಮಚ್ಚಮಾಡ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಕಂಡು ಬಂತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮಚ್ಚಮಾಡ ತಂಡ ಚೆರುವಾಳಂಡವಿರುದ್ಧ 5-4 ರಲ್ಲಿ ಜಯಸಾಧಿಸಿ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿತು.</p>.<p>ಇದೇ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಟೈಬ್ರೇಕರ್ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಟಂಡ ತಂಡ 4-2ರಲ್ಲಿ ಬಡುವಮಂಡ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಮಾಚಿಮಂಡ, ನಂಬುಡುಮಾಡ, ಬಿದ್ದಂಡ, ಬಲ್ಲಚಂಡ,ಕುಪ್ಪಂಡ ನಾಂಗಾಲ, ಅಮ್ಮಣಿಚಂಡ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಅಂತರದ ಜಯ ಒಲಿಯಿತು.</p>.<p>ಮಾಚಿಮಂಡ 6-0ಯಿಂದ ಕೇಟೋಳಿರ ವಿರುದ್ಧ; ನಂಬುಡುಮಾಡ 5-0 ಯಿಂದ ಚೇಂದ್ರಿಮಾಡ(ಬಲ್ಯಮನೆ) ವಿರುದ್ಧ; ಬಿದ್ದಂಡ 6-1ರಿಂದ ಕೈಪಟ್ಟೀರ ವಿರುದ್ಧ; ಬಲ್ಲಚಂಡ 5-0 ಯಿಂದ ಪಟ್ಟಡ ವಿರುದ್ಧ; ಕುಪ್ಪಂಡ (ನಾಂಗಾಲ) 5-1ರಿಂದ ಚೆರಿಯಂಡ ವಿರುದ್ಧ; ಅಮ್ಮಣಿಚಂಡ 5-0ಯಿಂದ ಮುಂಡಂಡ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದವು.</p>.<p>ಉಳಿದಂತೆ, ನೆರವಂಡ 4-0ಯಿಂದ ಕಾಂಗೀರ ವಿರುದ್ಧ; ಅಪ್ಪನೆರವಂಡ 3-0ಯಿಂದ ಅಪ್ಪುಮಣಿಯಂಡ ವಿರುದ್ಧ; ಮೇಚಿಯಂಡ 2-1ರಿಂದ ಮತ್ತು ಕೋಡಿರ ವಿರುದ್ಧ; ಕೋದಂಡ 1-0ಯಿಂದ ಮೂವೇರ ವಿರುದ್ಧ; ಮೇಚಂಡ 3-0ಯಿಂದ ಬಟ್ಟೀರ ವಿರುದ್ದ; ಉದ್ದಿನಾಡಂಡ 3-1ಯಿಂದ ಅಮ್ಮಾಟಂಡ ವಿರುದ್ಧ; ಕರವಟ್ಟೀರ 1-0ಯಿಂದ ಚೋಕಿರ ವಿರುದ್ಧ; ಮುರುವಂಡ 3-0ಯಿಂದ ಐನಂಡ ವಿರುದ್ಧ; ಕಲಿಯಂಡ 2-0ಯಿಂದ ಕಲ್ಕಂಡ ವಿರುದ್ಧ; ಪುಟ್ಟಿಚಂಡ 4-0ಯಿಂದ ಅನ್ನಡಿಯಂಡ ವಿರುದ್ಧ; ತೀತಿಮಾಡ 3-1ಯಿಂದ ಮತ್ತು ತೆಕ್ಕಡ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದವು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>