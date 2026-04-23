ಕಾಂಡಂಡ ತಂಡಕ್ಕೆ ರೋಚಕ ಜಯ

ನಾಪೋಕ್ಲು (ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ): ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಲ್ ಕೆ.ಎಸ್. ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚೇನಂಡ ಕೊಡವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಾಕಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಕಾಂಡಂಡ 4–3ರಿಂದ ಮೂಕಳಮಾಡ ವಿರುದ್ಧ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು.</p>.<p>ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಟಂಡ 5–3ರಿಂದ ನೆರವಂಡ ವಿರುದ್ಧ ಟೈ ಬ್ರೇಕರ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಪಳಂಗಡ ತಂಡವು 3–0 ರಿಂದ ಮಾತಂಡ ವಿರುದ್ಧ; ಚೇನಂಡ 1–0ರಿಂದ ಕರವಂಡ ವಿರುದ್ಧ; ಕುಲ್ಲೇಟಿರ 3–0ರಿಂದ ಕರ್ತಮಾಡ ವಿರುದ್ಧ; ಬೋವ್ವೇರಿಯಂಡ 4-2ರಿಂದ ಕುಂಡ್ಯೋಳಂಡ ವಿರುದ್ಧ; ಮುರುವಂಡ 2–1ರಿಂದ ಅಮ್ಮಣಿಚಂಡ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಗಳಿಸಿದವು.</p>.<p>ಸಣ್ಣುವಂಡ 4–2ರಿಂದ ಕುಪ್ಪಂಡ (ನಾಂಗಾಲ) ವಿರುದ್ಧ; ಮೇಚಿಯಂಡ 1–0ರಿಂದ ಅಪ್ಪನೆರವಂಡ ವಿರುದ್ದ; ಪುಲ್ಲಂಗಡ 1–0ರಿಂದ ಚೌರಿರ (ಹೊದ್ದೂರು) ವಿರುದ್ಧ; ಕೂತಂಡ 3–0ರಿಂದ ಬಲಚಂಡ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದವು.</p>.<p>ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ 383 ಕುಟುಂಬಗಳ ಪೈಕಿ 321 ಕುಟುಂಬಗಳು ನಿರ್ಗಮಿಸಿವೆ. ಬಲಿಷ್ಠ 62 ಕುಟುಂಬಗಳ ತಂಡಗಳು ಇದೀಗ ಕಣದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದು, ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಪೈಪೋಟಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.</p>.<p>₹3 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ: ಚೇನಂಡ ಕಪ್ ವಿಜೇತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ₹3 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಹಾಗೂ ಟ್ರೋಫಿ, ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ₹2 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ ಮತ್ತು ಟ್ರೋಫಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. 3 ಮತ್ತು 4ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ತಂಡಗಳಿಗೆ ತಲಾ ₹1 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೊಡವ ಹಾಕಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯ 1 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ರೋಲಿಂಗ್ ಟ್ರೋಫಿ ಸಹ ನೀಡಲಿದೆ.</p>.<p>ಏ.25 ರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹಾಕಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ಆರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ವಿಜೇತ ತಂಡಕ್ಕೆ ₹2 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ₹1 ಲಕ್ಷ ಸಿಗಲಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>