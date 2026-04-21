ಮೂರು ತಂಡಗಳಿಗೆ ರೋಚಕ ಜಯ

ನಾಪೋಕ್ಲು (ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ): ಇಲ್ಲಿನ ಚೆರಿಯ ಪರಂಬುವಿನ ಜನರಲ್ ಕೆ.ಎಸ್.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚೇನಂಡ ಕೊಡವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಾಕಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರಮೇರಿಯಂಡ– ಮಂಡೇಟಿರ, ಸಣ್ಣುವಂಡ –ಕುಮ್ಮಂಡ, ಮೇಕೆರಿರ– ಕಾಂಗಂಡ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತುದಿಗಾಲ ಮೇಲೇರಿಸಿದವು.</p>.<p>ಈ ಮೂರೂ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳೂ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿದವು. ಟೈಬ್ರೇಕರ್ನಲ್ಲೂ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಪೈಪೋಟಿ ಕಂಡು ಬಂದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಟೈ ಬ್ರೇಕರ್ನಲ್ಲಿ ಮೇರಿಯಂಡ 5-4 ರಿಂದ ಮಂಡೇಟಿರ ವಿರುದ್ಧ; ಸಣ್ಣುವಂಡ 2-1ರಿಂದ ಕುಮ್ಮಂಡ ವಿರುದ್ಧ; ಮೇಕೆರಿರ 4-3ರಿಂದ ಕಾಂಗಂಡ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಗಳಿಸಿ ನಿಟ್ಟಿಸಿರು ಬಿಟ್ಟವು.</p>.<p>ಇನ್ನು ರಂಜನ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅವರ 3 ಗೋಲಿನ ನೆರವಿನಿಂದ ಪರದಂಡ 4-1ರಿಂದ ನಂಬುಡುಮಾಡ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.</p>.<p>ಪುದಿಯೊಕ್ಕಡ ತಂಡವು 5-1ರಿಂದ ಮರುವಂಡ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಪುದಿಯೊಕ್ಕಡ ಪರ ಪ್ರಧಾನ್ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರು ಗಳಿಸಿದ 3 ಗೋಲುಗಳು ನೆರವಿಗೆ ಬಂದವು.</p>.<p>ಬೊಳ್ಳೇಪಂಡ 3-0 ರಿಂದ ಮಂದೆಯಡ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾನ್ ಗಣಪತಿ 3 ಗಳಿಸಿದ್ದು ಸಹಾಯಕವಾಯಿತು. ಹೀಗೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಆಟಗಾರರು 2 ಹಾಗೂ 3 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ತಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷ ಎನಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಉಳಿದಂತೆ, ಮಂಡೇಟಿರ 3-0ರಿಂದ ಕೈಬುಲಿರ ವಿರುದ್ಧ; ಮಚ್ಚಾರಂಡ 1-0ರಿಂದ ನಾಳಿಯಂಡ ವಿರುದ್ಧ; ಮಂಡೇಪಂಡ 3-0ಯಿಂದ ಕಡೇಮಡ ವಿರುದ್ಧ; ಕಾಡ್ಯಮಾಡ 1-0ಯಿಂದ ತೀತಿಮಾಡ ವಿರುದ್ಧ, ಇಟ್ಟೀರ 1-0 ಯಿಂದ ಐಚಂಡ ವಿರುದ್ಧ; ಐಚೆಟ್ಟೀರ 1-0ರಿಂದ ಅಲೇಮಾಡ ವಿರುದ್ದ; ಕುಪ್ಪಂಡ (ನಾಂಗಾಲ) 2-0ಯಿಂದ ಪಂದ್ಯಂಡ ವಿರುದ್ಧ; ಚೇಂದಂಡ 1-0ಯಿಂದ ಮುಕ್ಕಾಟಿರ (ಕಡಗದಾಳು) ವಿರುದ್ಧ; ಕಾಳೇರ 2-0 ಯಿಂದ ಮಾಚಿಮಂಡ ವಿರುದ್ದ; ಕೊಂಗಂಡ 2-0ರಿಂದ ಮುಕ್ಕಾಟಿರ (ಬೋಂದ) ವಿರುದ್ದ; ಪಟ್ಟಚೆರುವಾಳಂಡ 2-0ರಿಂದ ಕುಂದೀರ ವಿರುದ್ಧ; ಮೂಕೊಂಡ 4-0 ರಿಂದ ಚಿಮ್ಮಣಮಾಡ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದವು. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಗಳು ಒಂದು ಗೋಲೂ ಗಳಿಸಲೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡದೇ ಇದ್ದದ್ದು ವಿಶೇಷ ಎನಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ನೆಲ್ಲಮಕ್ಕಡ ತಂಡ ವಾಕ್ ಓವರ್ ಪಡೆಯಿತು. ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಯಪಂಡ ಮತ್ತು ಪಾಡೆಯಂಡ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮಂಗಳವಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>