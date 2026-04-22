60 ಮಹಿಳಾ ತಂಡಗಳಿಂದ ಹಾಕಿ ಹಣಾಹಣಿ

ನಾಪೋಕ್ಲು: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚೇನಂಡ ಕೊಡವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಾಕಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 25ರಿಂದ 30ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು 60 ತಂಡಗಳು ನೋಂದಣಿಯಾಗಿವೆ. 'ಪೂಲ್ ಎ'ನಲ್ಲಿ 30 ಮತ್ತು 'ಪೂಲ್ ಬಿ'ನಲ್ಲಿ 30 ತಂಡಗಳಿದ್ದು, ಎರಡೂ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯಿಯಾದ ತಂಡಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ 30 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.30ರಂದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಸೆಣಸಾಟ ನಡೆಸಲಿವೆ.</p>.<p>'ನಾಕ್ ಔಟ್' ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಪ್ರತಿ ತಂಡವೂ 5+3 ಆಟಗಾರ್ತಿಯರನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಗೋಲ್ ಕೀಪರ್ಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 7 ನಿಮಿಷಗಳ 2 ಭಾಗಗಳು ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರೀಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ನಂತರದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 10 ನಿಮಿಷಗಳ 2 ಭಾಗಗಳು ಇರುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಡೆಯಂಡ ಮತ್ತು ಕಾಯಪಂಡ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿತ್ತು. ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವ ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಪಾಡೆಯಂಡ ತಂಡದವರು 4-3ರಿಂದ ಟೈಬ್ರೇಕರ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆದರು. ಉಳಿದಂತೆ,ಕೂತಂಡ 6–0ಯಿಂದ ಕಾರೇರ ವಿರುದ್ಧ; ಅಂಜಪರವಂಡ ತಂಡದವರು 2-0ಯಿಂದ ಮುಂಡಿಯೋಳಂಡ ವಿರುದ್ಧ; ಚೇಂದೀರ ತಂಡದವರು 3-1ರಿಂದ ಕೋಟೆರ ವಿರುದ್ಧ; ಕನ್ನಂಡ 2-1ರಿಂದ ಮೇವಡ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಗಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>