ತಶ್ವಿಕಾ ತಂಗಮ್ಮ 4 ಗೋಲು; ಅದೆಂಗಡ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜಯ

ನಾಪೋಕ್ಲು: ಇಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಆರಂಭವಾದ ಮಹಿಳಾ 5 'ಎ' ಹಾಕಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ತಶ್ವಿಕಾ ತಂಗಮ್ಮ ಅವರು ಗಳಿಸಿದ 4 ಗೋಲುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅದೆಂಗಡ ತಂಡವು 4-0 ಯಿಂದ ನಾಟೊಳಂಡ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.</p>.<p>ಚೆಪ್ಪುಡಿರ 5-0ಯಿಂದ ಬೊಟ್ಟೋಳಂಡ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದ್ದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇಂಗಡ 1-0ಯಿಂದ ಕನ್ನಂಡ ವಿರುದ್ಧ, ಕಲಿಯಂಡ 1-0ಯಿಂದ ಮಂಡೆಪಂಡ ವಿರುದ್ಧ ಟೈ ಬ್ರೇಕರ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದವು.</p>.<p>ಉಳಿದಂತೆ, ಕೊಂಡಿರ 2-0ಯಿಂದ ಕೋಡಿಮಣಿಯಂಡ ವಿರುದ್ಧ; ಚೆಯ್ಯಂಡ 3-2ರಿಂದ ಕಳ್ಳೆಂಗಡ ವಿರುದ್ಧ; ಪಾಡೆಯಂಡ 1-0ಯಿಂದ ಚಾರಿಮಂಡ ವಿರುದ್ಧ; ಚಪ್ಪುಡಿರ 2-0 ಯಿಂದ ಚೇಂದೀರ ವಿರುದ್ಧ; ಚಿಂಡಮಾಡ 3-0ಯಿಂದ ಅಜ್ಜಿನಿಕಂಡ ವಿರುದ್ಧ; ಕನ್ನಂಡ 1-0ಯಿಂದ ಕುಟ್ಟಂಡ(ಕಾರ್ಮಾಡ್) ವಿರುದ್ಧ; ಕಂಬೀರಂಡ 2-0ಯಿಂದ ಕೊಂಡಿರ ವಿರುದ್ಧ; ಪಾಡೆಯಂಡ 2-0ಯಿಂದ ಬೈರಚಂಡ ವಿರುದ್ಧ; ಚೆಪ್ಪುಡಿರ 4-0ಯಿಂದ ಚಿಂದಮಾಡ ವಿರುದ್ಧ; ಬಲ್ಲಚಂಡ 1-0ಯಿಂದ ಮುದ್ದಂಡ; ಪೊನ್ನಚೆಟ್ಟಿರ 2-1ರಿಂದ ಕುಟ್ಟಂಡ ( ಅಮ್ಮತಿ), ಪಾಡೆಯಂಡ ತಂಡವು ಬೈರಜಂಡ ವಿರುದ್ಧ 2–0ಯಿಂದ; ಪೊನ್ನಚೆಟ್ಟಿರ ತಂಡವು 1–0ಯಿಂದ ಕೂತಂಡ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಪಡೆದವು.</p>.<p>ಕುಟ್ಟಂಡ(ಮಾದಾಪುರ), ಚೆಯ್ಯಂಡ ಹಾಗೂ ಕೂತಂಡ ತಂಡಗಳು ವಾಕ್ಓವರ್ ಗಳಿಸಿದವು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>