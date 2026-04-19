‘ಸಾಂಘಿಕ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌’

ನರೇಗಲ್: 'ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟವು ಸಾಂಘಿಕ ಮನೋಭಾವ, ಶಿಸ್ತು ಹಾಗೂ ಸಮಯ ಪಾಲನೆ ಗುಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ. ಸೋಲು–ಗೆಲುವನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಂದೇಶ ಸಾರುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಕೆ.ಸಿ.ಸಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಐ.ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನ್ನದಾನೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 3 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಯುವಕರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಟೂರ್ನಿಗಳು ಉತ್ತಮ ವೇದಿಕೆ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಕ್ರೀಡಾಸ್ಪೂರ್ತಿಯಿಂದ ಆಟ ಆಡಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂದಪ್ಪ ನೀರಲೋಟಿ, 'ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸೋಲು–ಗೆಲುವಿಗಿಂತ, ಕ್ರೀಡಾಸ್ಪೂರ್ತಿ ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರ, ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಬ್ಬಿಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಈ ಕ್ರೀಡಾಹಬ್ಬವು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಹೊರತರಲಿ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಸವರಾಜ ಪಲ್ಲೇದ, ಬಸವರಾಜ ತಳವಾರ, ಸುರೇಶ ಶಿರೋಳ, ಎಚ್.ಟಿ. ದ್ವಾಸಲ, ರಾಜು ಅವರದ್ದಿ, ಆನಂದ ಹಿರೇಮನಿ, ಸೋಮು ಶಿರೋಳ, ಕುಮಾರ ಬಸವರಡ್ಡೇರ, ಶರತ ಮಡಿವಾಳರ, ರಾಖೇಶ ಪಾಟೀಲ, ಸುನೀಲ ಸೊಲಗಿ, ಬಸವರಾಜ ತಾಳಿಕೋಟಿ, ಅಶೋಕ ತೋಟಗಂಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ದಾನಿಗಳು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>