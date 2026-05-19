ಯುವಕರು ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಲಹೆ

ನರಗುಂದ: ಯುವಕರು ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮುತ್ತು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುತ್ತು ಸುರಕೋಡ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ ಭಾವೆ ಕಲಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ 2026ರ ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪ್ರಿಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಮುತ್ತು ಟ್ರೋಫಿಯ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಟೀ ಶರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ, ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ನರಗುಂದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪ್ರಿಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟ್ರೋಫಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಯುವಕರನ್ನು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಐಪಿಎಲ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪ್ರಿಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮೇ 30 ರಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿಒಂದು ವಾರ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಇರಬೇಕು. ಮುತ್ತುಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ಆಟಗಾರ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ 8 ತಂಡಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂತೋಷ ಮೇಟಿ, ಪೈಜಲ್ ಕುರಹಟ್ಟಿ, ಗುರು ಕೆಂಗಾರಕರ, ದತ್ತು ಜೋಗಣ್ಣವರ, ಶಿವಾನಂದ ಸುರಕೋಡ, ಮಂಜು ಭಾಂಗಿ, ಮಂಜು ಭೋವಿ, ಬಸು ಕಾಶಿನಕುಂಟಿ, ಅಜೀತ್ ಗೊರಬಾಳ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>