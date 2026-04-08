ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆವರೆಗೆ ಓಟ

ಪಡುಬಿದ್ರಿ: ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆವರೆಗೆ ನಡೆದ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಓಟವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.</p>.<p>ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಬ್ಲೂಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಬೀಚ್ನಿಂದ ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚ್ವರೆಗೆ ನಡೆದ ಈ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಅನುಭವವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿತು.</p>.<p>ಡಸ್ಕ್ ಟು ಡಾನ್ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮುಸ್ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ನಡೆಯಿತು. ಓಡು ರನ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್, ಉಡುಪಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ ಮತ್ತು ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಸಹಕಾರಿ ವ್ಯವಸಾಯಿಕ ಸೊಸೈಟಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಮುಖ್ಯ ಬೀಚ್ನಿಂದ ಮಲ್ಪೆಯ ಪಡುಕೆರೆಯವರೆಗೆ ನಡೆದ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ನಲ್ಲಿ 25 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಆರಂಭಗೊಂಡ 50 ಕಿ.ಮೀ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ನಲ್ಲಿ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬಂದ 60 ಮಂದಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಇದಲ್ಲದೆ 21 ಕಿ.ಮೀ, 10 ಕಿ.ಮೀ, 5 ಕಿ.ಮೀ ಹಾಗೂ 3 ಕಿ.ಮೀ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ 64 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಭಿರಾಮ್ ಸಜೀವನ್ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, 21 ಕಿ.ಮೀ ಓಟದಲ್ಲಿ ಮಂಚಕಲ್ ಮೂಲದ 75 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಸುಲತಾ ಕಾಮತ್ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಯುವಕರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾದರು.</p>.<p>ಫಲಿತಾಂಶ: ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಮರ್ ಸಿಂಗ್ ದೇವೇಂದಾ 134.7 ಕಿ.ಮೀ ಓಡುವ ಮೂಲಕ (ಪ್ರಥಮ) ಹಾಗೂ ಜೀನೋ ಆಂಥೋನಿ 133.8 ಕಿ.ಮೀ ಓಡುವ ಮೂಲಕ (ದ್ವಿತೀಯ) ಹಾಗೂ ಸೌರವ್ ರಂಜನ್ 125.9 ಕಿ.ಮೀ ಓಡುವ ಮೂಲಕ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>12 ಗಂಟೆಯ ಓಟದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನಿತಾ ರೂಪೇಶ್ 86.1 ಕಿ.ಮೀ ಓಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರೆ, ನಂದಿನಿ ಗಂಗಾಧರ 83.8 ಕಿ.ಮೀ ಓಟದ ಮೂಲಕ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಓಟದಲ್ಲಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಆಲೆತಿ 61.7 ಕಿ.ಮೀ, ಹಿರಿಯ ಪುರಷ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಸಂಜೀವನ್ 79.4 ಕಿ.ಮೀ ಓಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಗಮನಸೆಳೆದರು.</p>.<p>50 ಕಿ.ಮೀ ಪುರುಷರ ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಜಿತ್ ಟಿ.ಆರ್. (ಪ್ರಥಮ), ಸಂದೀಪ್ ಪೂಜಾರಿ ಶಿರ್ಸಿ (ದ್ವಿತೀಯ), ದೇವಿ ಶೆಟ್ಟಿ (ತೃತೀಯ). ಮಹಿಳೆಯರ ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಮಿತಾ ಕೊಡೆಂಕಿರಿ (ಪ್ರಥಮ), ಅಮೃತಾ (ದ್ವಿತೀಯ), ಬುಲ್ಬುಲಿ ಸ್ವಾಯಿನ್ (ತೃತೀಯ) ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>50 ಕಿ.ಮೀ 50 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವ ಬಲ್ಕೂರು, ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿತಾ ಸತೀಶ್ ಪಟ್ಕಾರ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>