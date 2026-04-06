ಪಡುಬಿದ್ರಿ: ಓಡು ರನ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ ವತಿಯಿಂದ ಉಡುಪಿ ರನ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಸಹಕಾರಿ ವ್ಯವಸಾಯಿಕ ಸೊಸೈಟಿಯ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ನಸುಕಿನಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆವರೆಗೆ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ಗೆ ಶನಿವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಡಾಸ್ಕ್ ಟು ಡಾನ್ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಮುಖ್ಯ ಬೀಚ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಲ್ಪೆವರೆಗೆ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಓಟ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>3ಕಿ.ಮೀ, 5 ಕಿ.ಮೀ, 10 ಕಿ.ಮೀ, 21 ಕಿ.ಮೀ, 50 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾದ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಓಟ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.</p>.<p>64 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ರಾಮ್ ಸಜೀವನ್ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಓಟ ಹಾಗೂ 21 ಕಿ.ಮೀ ಓಟದಲ್ಲಿ ಸುಲತಾ ಕಾಮತ್ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಕಾಡಿಪಟ್ಣ ಮೊಗವೀರ ಮಹಾಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶೋಕ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಓಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಠಾಣೆಯ ಎಸ್ಐ ಶಕ್ತಿವೇಲು 50 ಕಿ.ಮೀ ಓಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಸಹಕಾರಿ ವ್ಯವಸಾಯಿಕ ಸೊಸೈಟಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗುರುರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಗಿರೀಶ್ ಪಲಿಮಾರು, ರಾಜಾರಾಮ್ ರಾವ್, ಮಾಧವ ಆಚಾರ್ಯ, ಹಸನ್ ಬಾವಾ, ತರಂಗಿಣಿ ಮಿತ್ರಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಮಕಾಂತ್ ರಾವ್, ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ನಿಶ್ಮಿತಾ ಪಿ.ಎಚ್., ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ದೀಪಕ್, ಓಡು ರನ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ನ ದೇವಿಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಿಲ್ಪಕಲಾ, ಉದಯ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಂತೋಷ್ ಪೂಜಾರಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>