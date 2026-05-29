ಅಲ್ಟ್ರಾ ಎಂಡ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪೂರ್ಣ: ಸದಾನಂದ ಅಮರಾಪುರಗೆ ಸನ್ಮಾನ

ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ: ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಚ್ಚಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹುದ್ದೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸದಾನಂದ ಅಮರಾಪುರ ಅವರು ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಲ್ಟ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ-2026 ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಚ್ಚಂಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ಶೈಲಿಯ ಮಣ್ಣಿನ ಕುಸ್ತಿ ಪೈಲ್ವಾನರ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಅಮರಪ್ಪ ಗುಡಗುಂಟಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಮಯ್ಯ ಗುರುವಿನ, ಕರಿಯಪ್ಪ ಡೊಳ್ಳಿನ, ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಮಹಿಳಾ ಕುಸ್ತಿ ಪಟು ಜಯಶ್ರೀ ಗುಡಗುಂಟಿ ಗುರುವಾರ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಅಮರಪ್ಪ ಗುಡಗುಂಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸದಾನಂದ ಅಮರಾಪುರ ಅವರು ಅಲ್ಟ್ರಾಎಂಡ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಸ್ಪಧೆರ್ಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲಿಗರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಟ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಮೂರು ದಿನ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಪಧೆರ್ಯಲ್ಲಿ 515 ಕಿ.ಮೀ ದೂರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 10 ಕಿ.ಮೀ ಈಜು, 421 ಕಿ.ಮೀ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಗೂ 84 ಕಿ.ಮೀ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಓಟ ಇರುತ್ತದೆ. ಸದಾನಂದ ಅಮರಾಪುರ ಅವರು ಅಧಿಕೃತ ಸಮಯವಾದ 31 ಗಂಟೆ 35 ನಿಮಿಷ 9 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗಾಗಿ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>