ಗುಡಿಗಾರ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್; ಸಾಗರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಪಟ್ಟ

<p>ಸಾಗರ: ನಗರದ ಶಾಂತವೇರಿ ಗೋಪಾಲಗೌಡ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಗುಡಿಗಾರ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯುನೈಟೆಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ಸಾಗರದ ಮಲೆನಾಡು ಸ್ಟಾಗ್ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಕರ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಪಟ್ಟಿಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ರಾಜ್ಯದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಾ ಗುವುದು’ ಎಂದು ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಿದ ಶಾಸಕ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಬೇಳೂರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಮಲೆನಾಡಿನ ಕರಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಲಾ ಕೌಶಲಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಇತರೆ ಮರಗಳ ತುಂಡುಗಳಿಂದ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತುವಂತಾಗಿದೆ. ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದೊರಕಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಗುಡಿಗಾರ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಜಡೆ, ಜಗದೀಶ್ ಶಿರಸಿ, ಮಹೇಶ್, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸೊರಬ, ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಂತೋಷ್ ಜಡೆ, ನಾಗೇಶ್ ಬಂದೋಡಕರ್, ಶೇಖರ್ ಗುಡಿಗಾರ್, ಭುವನ್, ಲೋಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260504-42-1360805770</p>