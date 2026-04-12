ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ ಟಗರು ಕಾಳಗ

ಸಾಗರ: ಇಲ್ಲಿನ ಟಗರು ಬಾಯ್ಸ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಕೆರೆ ಪಕ್ಕದ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಟಗರು ಕಾಳಗ ಸ್ಪರ್ಧೆ ರೋಚಕ ಕ್ಷಣಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದಿತು.

ದಾವಣಗೆರೆಯ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪೈಜಾ ಮತ್ತು ಸೊರಬದ ಜೈ ಭಾರತ್ ಕೆಂಚ ಟಗರುಗಳ ನಡುವೆ 20 ನಿಮಿಷ ತೀವ್ರ ಹಣಾಹಣಿ ನಡೆಯಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸೊರಬದ ಟಗರು ಜಯಶಾಲಿಯಾಯಿತು. 46 ಹೊಡೆತಗಳು ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂತು.

ನಾಲ್ಲು ಹಲ್ಲಿನ ಟಗರು ಕಾಳಗ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ವಜ್ರ, ಸಾಗರದ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ಪ್ರಸನ್ನ, ಮಲೆನಾಡು ಗಿಡ್ಡ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿದ್ಯಾ ನಗರದ ದುರ್ಗಾಬಾಯ್ಸ್ ಟಗರುಗಳಿಂದ ರೋಮಾಂಚಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಿತು.

ಶಾಸಕ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಬೇಳೂರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಮಧು ಮಾಲತಿ, ಜಾಕಿರ್, ಆರ್., ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಸುದರ್ಶನ್, ಕಲಸೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ತುಕಾರಾಂ ಶಿರವಾಳ, ಕೆ.ಎನ್.ನಾಗೇಂದ್ರ, ಗಣಪತಿ ಮಂಡಗಳಲೆ, ರೋಹಿತ್ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ