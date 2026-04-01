ಬಿ.ರಾಚಯ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿ

ಸಂತೇಮರಹಳ್ಳಿ: ಸಮೀಪದ ಕುದೇರಿನಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಎ.ಆರ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಬಿ.ರಾಚಯ್ಯ ಟೆನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಮರವಾಡಿಯ ಅರುಣ್ ತಂಡ ಪ್ರಥಮ ಹಾಗೂ ಬಾಗಳಿಯ ಬಿ.ಎಂ.ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಿದ ಶಾಸಕ ಎ.ಆರ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕುದೇರು ಜನತೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮದ ಕೈಲಾಸ್ ತಂಡದವರು ನನ್ನ ಜನ್ಮದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ 2ನೇ ಬಾರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಿ.ರಾಚಯ್ಯ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಪ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಸಂತಸದ ವಿಷಯ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಜೀವನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕ್ರೀಡೆ ಅವಶ್ಯಕ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ 16 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. ಚಾಮೂಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜಕುಮಾರ್, ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಮರವಾಡಿ ರೇವಣ್ಣ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಯೋಗೀಶ್, ಸಂತೇಮರಹಳ್ಳಿ ಪಶಿ, ಬಸವರಾಜು, ಕೆ.ಸಿ.ರೇವಣ್ಣ, ನಾಗರಾಜು, ಜಯಶಂಕರ್, ಸುನೀಲ್, ರವೀಂದ್ರ, ಮೋಹನ್ಕುಮಾರ್, ಶಿವನಾಗಣ್ಣ, ಮಾದೇಶ್, ಮಧು, ನೇಮ್ಜೀ, ಚೇತನ್, ಚಂದನ್, ಆಯೋಜಕರಾದ ಮಧು, ಮನೋಜ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>