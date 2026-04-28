ರಾಜ್ ಕಪ್: ಚಿಂತಾಮಣಿಯ ನೇತಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್

ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೇಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ. ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಓಂಕಾರ್ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ಡಾ. ರಾಜ್ ಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ನೇತಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ₹1 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಮತ್ತು ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಕೆವೈಸಿಸಿ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಂಡವು ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನದೊಂದಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ಮತ್ತು ₹50 ನಗದನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಹಿತೇಶ್, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಚಿತ್ರನಟ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಯುವಕರು, ಮೊಬೈಲ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಸುವ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಮೂಲಕ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢರಾಗಬಹುದು' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಯುವಕರು, ದುಶ್ವಟಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗದೆ, ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕ್ರೀಡೆ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶೀಯ ಸೊಗಡು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ಎ.ಉಮೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ರವಿಪ್ರಸಾದ್, ಹತೀಕ್, ಎಂ.ಜೆ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಸಿ.ರಿಜ್ವಾನ್, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಸಾಗರ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ದಾಸ್, ಮಹೇಶ್, ಶಿವಕುಮಾರ್, ರಾಜೇಶ್, ಎಚ್.ಆರ್. ಪವನ್, ಗೌತಮ್, ದೇವರಾಜ್, ಪ್ರಸನ್ನ, ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್, ಧನುಷ್, ಶ್ರೀನಾಥ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260428-16-181348842</p>