‘ಕ್ರೀಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಹಬ್ಬ’

ಶಿಕಾರಿಪುರ: 'ಕ್ರೀಡೆಗೆ ವಯಸ್ಸು, ಜಾತಿ ಭೇದ ಎಂಬುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ' ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಎನ್.ವಿ.ಈರೇಶ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೇಗೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ವಿನಾಯಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರಿಕೇಟ್ ಟೂರ್ನಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದಾಗ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಬಡ್ಡಿ, ಕೊಕ್ಕೊ, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸೇರಿ ಹಲವು ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಂಡ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನದೊಂದಿಗೆ ₹ 20,000 ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ನಿಂಬೆಗೊಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ತಂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ (₹ 15,000), ಬೇಗೂರು ವಿನಾಯಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ (₹ 10,000) ಪಡೆಯಿತು. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ ದಾನಿಗಳು, ಯುವಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>