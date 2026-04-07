ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್; ಸ್ನೇಹ, ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸಂಕೇತ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: 'ನಿತ್ಯದ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಗಲ್ಲಿ (ಬಾಕ್ಸ್) ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೆರವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಎನ್. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಗೋಪಾಲಗೌಡ ಬಡಾವಣೆಯ ಚಂದನಾ ಆರೋಗ್ಯ ಪಾರ್ಕ್ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಆಹ್ವಾನಿತ ತಂಡಗಳ ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಇಂತಹ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಸದಾ ನಗು, ಸಂತೋಷ, ಸಾಮರಸ್ಯ, ಜೀವನ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಲವಲವಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪಕ್ಷಾತೀತ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಆಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಇಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಬೇಧವಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಸ್ನೇಹ ಸಾಮರಸ್ಯಗಳ ಕಣಜ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಡಾ ವಿಜೃಂಭಿಸಲಿದೆ' ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ವಕ್ತಾರ ಜಿ.ಡಿ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಚಂದನ ಪಾರ್ಕ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಲ್.ಗುರುರಾಜ್, ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದವರನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಬೆಸೆಯಲು ಈ ಟೂರ್ನಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಿ.ಎಸ್. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ನ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕಲಗೋಡು ರತ್ನಾಕರ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯಕುಮಾರ್ ಗೌಡ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆರ್. ರಾಜಶೇಖರ್, ಬೋರೇಗೌಡ, ಖಜಾಂಚಿ ಎಚ್.ಕೆ. ಬಸವರಾಜ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಸಿ.ಎಚ್.ಪ್ರಕಾಶ್, ಬಿ.ಆರ್. ರವಿ, ರಂಗೇಗೌಡ, ಹಾಲೇಶಪ್ಪ, ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ, ಶಿವಕುಮಾರ್, ಪ್ರಭಾಕರ್, ಅಶೋಕ್, ಸುಧಾಕರ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>