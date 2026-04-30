ಕ್ರಿಕೆಟ್‌: ಆನೇಕಲ್‌ ತಂಡಕ್ಕೆ 3ನೇ ಸ್ಥಾನ

<p>ಆನೇಕಲ್ : ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಆನೇಕಲ್ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಮೂರನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಮೈಸೂರು ಮಡಿವಾಳ ಮಂಜುನಾಥ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಿ, ಶಿವು, ಶರತ್ ರಾಜ್, ನಾಗೇಂದ್ರ, ಮಣಿ, ಮದನ್, ಮಧು, ಸುರೇಶ್, ಶಿವು, ಚೇತನ್ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ವಕೀಲರ ಸಂಘಗಳು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು ಎಂದು ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಟಾಪಟ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260430-15-247130234</p>