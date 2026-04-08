ಆಟೋ ಕ್ರಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧೆ: ಅಯಾನ್ ರಫಿ ಪ್ರಥಮ

ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ: ಇಲ್ಲಿನ ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ ಬಳಿ ಭಾನುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸಿಎನ್ಬಿ ಟೂ ವೀಲರ್ ಆಟೋ ಕ್ರಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನ ಮಡ್ಡಕದ ಅಯಾನ್ ರಫಿ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದ ಬಿ.ಚೋಳೆನಹಳ್ಳಿ ದಿನೇಶ್ ಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, 4 ವರ್ಷದಿಂದ 9 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ 5 ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರೈಡರ್ ಎ.ನಟರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕ ಸಿ.ಎನ್.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಮಕೂರಿನ ಸೂರ್ಯ, ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಹುಸೇನ್ ಪಡೆದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>