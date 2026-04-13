ಸಿಲಂಬಮ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್‌: ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಳು ಮಂದಿ ಸಾಧನೆ

<p>ಹನುಮಸಾಗರ: ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯ ಸಿಎಸ್ಐ ಸಭಾಂಗಣ ದಲ್ಲಿ ಏ.4 ಮತ್ತು 5ರಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಿಲಂಬಮ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಹಾಂತೇಶ ಬೀಳಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಳು ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಗ್ರೇಡ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸೇಲ್ವರಾಜ್ ಪಿ. ಹಾಸನ್ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ವಿತರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಿಲಂಬಮ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ರಾಜ್ಯದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260413-35-24404612</p>