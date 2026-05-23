ಅಂಧ ಮಹಿಳೆಯರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತರಬೇತಿ ಮುಕ್ತಾಯ

<p>ಸೋಲಾಪುರ: ಯುವತಿಯರ ಸಾಧನೆ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹಾಗೂ ಹೋರಾಟದ ಮನೋಭಾವ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಲು ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ ಕುಶಲ ಜೈನ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಸಿಎಬಿಐ) ವತಿಯಿಂದ ಮೇ 21ರಂದು ನಡೆದ ಅಂಧ ಮಹಿಳೆಯರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರದ ಸಮಾರೋಪದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ 25 ಅಂಧ ಯುವತಿಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ಅಂಧ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಉಪನಾಯಕಿ ಗಂಗಾ ಸಂಭಾಜಿ ಕದಂ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರ ಸಾಧನೆ ಎಲ್ಲ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಯಿತು.</p>.<p>ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ರೇಬರ್ಸೂ, ರಾಜಶ್ರೀ ರಾಮಾವತ, ರಾಜು ಶೇಳ್ಕೆ ಹಾಗೂ ತರಬೇತುದಾರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260523-26-714694314</p>