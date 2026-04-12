ಕ್ರಿಕೆಟ್: ಹೊಸಳ್ಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ತಣ್ಣೀರುಹಳ್ಳ ತಂಡ ರನ್ನರ್‌ ಅಪ್‌

ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ: ಅಬ್ಬೂರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಟೆನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿ ನಡೆದು, ಹೊಸಳ್ಳಿ ತಂಡ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.</p>.<p>ಹೊಸಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ತಣ್ಣೀರುಹಳ್ಳ ತಂಡಗಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದವು.</p>.<p>ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸಳ್ಳಿ ತಂಡ 6 ರನ್ಗಳಿಂದ ವಿಜೇತರಾಗಿ ನಗದು ಮತ್ತು ಟ್ರೋಫಿ ಪಡೆದರೆ, ತಣ್ಣೀರುಹಳ್ಳ ತಂಡ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಟೂರ್ನಿಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಎಂ. ಡಿಸಿಲ್ವ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಜೆ ನಡೆದ ಬಹುಮಾನವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೇರುಗಳಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಮೋರಿಕಲ್ಲು ದೇವಾಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಭಾಕರ್, ಅರೆಯೂರು ಸುರೇಶ್ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>