ಕಬಡ್ಡಿ: ಆಳ್ವಾಸ್‌ ಪ್ರಥಮ

ಸುಳ್ಯ: ಇಲ್ಲಿನ ನೆಹರೂ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮಟ್ಟದ ಅಂತರ ಕಾಲೇಜು ಕಬಡ್ಡಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜು ಮೂಡಬಿದಿರೆ ಪ್ರಥಮ, ಎಸ್ಡಿಎಂ ಕಾಲೇಜು ಉಜಿರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಸುಳ್ಯ ನೆಹರೂ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜು ತೃತೀಯ ಮತ್ತು ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡವು.</p>.<p>ಉತ್ತಮ ಕ್ಯಾಚರ್ಆಗಿ ಎಸ್ಡಿಎಂ ಕಾಲೇಜಿನ ಗೌತಮ್, ಉತ್ತಮ ರೈಡರ್ ಆಗಿ ಎಸ್ಡಿಎಂ ಕಾಲೇಜಿನ ದೇವ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಎನ್ಎಂಸಿಯ ಮನು ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಉತ್ತಮ ಹಿಡಿತಗಾರನಾಗಿ ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಧಾನು, ಉತ್ತಮ ರೈಡರ್ ಆಗಿ ಎಸ್ಡಿಎಂ ಕಾಲೇಜಿನ ಜಾನು ಹಾಗೂ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಾಯಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಸಮಾರೋಪದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆರ್ಥೊಪೆಡಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಡಾ.ಪ್ರಸಾದ್ ಎಂ.ಎಸ್., ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಡಾ.ಗಿರಿಧರ ಗೌಡ ಕೆ., ವಕೀಲ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ, ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಬರೆಮೇಲು, ಎನ್ಎಂಸಿಯ ನಿವೃತ್ತ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಮಾಣಿಬೆಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಡಾ.ರುದ್ರಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಎಂ. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>