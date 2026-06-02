‘ಭೇದ–ಭಾವ ಮರೆತು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ’

ಸುರಪುರ: 'ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವಿಲ್ಲದೆ ಆಟವಾಡುವ ಕ್ರೀಡೆಯೆಂದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಭಾಷೆ, ಪ್ರದೇಶ, ಬಡವ-ಶ್ರೀಮಂತ ಎಂಬ ಭೇದ ಮರೆತು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹೋದರತೆಯಿಂದ ಆಡಬೇಕು' ಎಂದು ಬಿ.ಬಿ. ಶಿವಣ್ಣ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಬೆಟ್ಟದ ರತ್ನಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಭೋವಿಗಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್–5ಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಕ್ರೀಡೆ ಸಹೋದರತೆಯ ಗುಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಒಂದೇ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿ ಆಡುವುದರಿಂದ ಮೇಲು–ಕೀಳಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಗೆಲ್ಲಲು 11 ಆಟಗಾರರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಆಡಿದರೆ ಗೆಲುವು ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದರು.</p>.<p>ನಗರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹೇಶ ಪಾಟೀಲ, ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಮಾನಪ್ಪ ಚಳ್ಳಿಗಿಡ, ಪತ್ರಕರ್ತ ನಾಗರಾಜ ನ್ಯಾಮತಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪರಶುರಾಮ ಚಳ್ಳಿಗಿಡ, ಭೀಮಣ್ಣ ನಾಯ್ಕೊಡಿ, ಮರೆಯಪ್ಪ ಕವಡಿಮಟ್ಟಿ, ಉಮಾಕಾಂತ ವಾರಿ, ಪವನಕುಮಾರ ನಾಯಕ, ಮಹೇಂದ್ರ ನಾಯಕ, ಸಂತೋಷ ನಾಯಕ, ಮಾರುತಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಉಮೇಶ, ಜಟ್ಟೆಪ್ಪ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಅಂಬರೀಶ್ ನಾಯ್ಕೊಡಿ ನಿರೂಪಿಸಿ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>