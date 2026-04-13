<p>ಸುರಪುರ: ‘ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಅವರಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರನ್ನು ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಗುರಿ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಟೂರ್ನಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ರಾಜೂಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ರಂಗಂಪೇಟೆಯ ವೀರಶೈವ ಕಲ್ಯಾಣಮಂಟಪದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಎನ್ಆರ್ಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಇದುವರೆಗೆ ನಡೆದ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರಿನ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ನಿರಾಶೆ ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡು ‘ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ನನ್ನ ಜನ’ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಟೂರ್ನಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಇದುವರೆಗೆ 365 ತಂಡಗಳು ನೊಂದಣಿಯಾಗಿವೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೊಂದಣಿ ಆದದ್ದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲು. ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಜೆರ್ಸಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾರಾಯಣಪುರ, ಕೊಡೇಕಲ್, ಹುಣಸಗಿ, ಕಕ್ಕೇರಾ, ಬೈಚಬಾಳ, ರುಕ್ಮಾಪುರ ಮತ್ತು ಸುರಪುರ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 8 ಕಡೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಡೆಯಲಿದೆ’ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ತರುಣ ಸುಧೀರ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಜನ ಗುರುತಿಸುವುದು ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆಯಿಂದ. ಈ ಎರಡು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟದಲ್ಲಿ ರಾಜೂಗೌಡ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ. ಸ್ವತಃ ಆಟಗಾರ. ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಟಗಾರರು ಮಿಂಚಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಗುರಿ. ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಟೂರ್ನಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಆಟಗಾರರು ಇದನ್ನು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡ ಬಬ್ಲೂಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿದರು. ನೊಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಜೆರ್ಸಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಕಲಾವಿದ ಕರಿಬಸವ ತಂಡದವರು ಚಲನಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಜಾನಪದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ಜನರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260413-30-192619816</p>