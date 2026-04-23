ಚೆಸ್‌: ಆಯಾನ್ ಫುಟಾನೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್‌

ತುಮಕೂರು: ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ರಾಜ್ಯ ಅಂಡರ್–11 ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಯಾನ್ ಫುಟಾನೆ, ನಕ್ಷತ್ರ ಗುಮುದವಳ್ಳಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು.</p>.<p>ಒಪನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಯಾನ್ ಫುಟಾನೆ 9ರಲ್ಲಿ 8.5 ಅಂಕ ಪಡೆದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದರು. ಎಸ್.ಸ್ರಾಗ್ವಿಧಾ, ಶ್ರೇಯಾಂಶ್ ದಾಸ್ ಕ್ರಮವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಗುಮುದವಳ್ಳಿ, ಎನ್.ಎ.ಸಾನ್ವಿಕಾ, ಕೌಶಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮೊದಲ ಮೂರು ಸ್ಥಾನ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆ. 2ರಿಂದ 8ರ ವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಅಂಡರ್-11 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಯಾನ್ ಫುಟಾನೆ, ನಕ್ಷತ್ರ ಗುಮುದವಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>