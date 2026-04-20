24ರಿಂದ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೂನಿಯರ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ

<p>ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದೇ 24ರಿಂದ 26ರವರೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೂನಿಯರ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ದೇಶದ ಅಗ್ರ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.</p>.<p>ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯನ್ 20 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನ ನಡೆ ಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಎಎಫ್ಐ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಮುಂಬರುವ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್ (ಎಎಫ್ಐ) ಭಾನುವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಏಷ್ಯನ್ 20 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ ಮೇ 28ರಿಂದ 31 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260420-51-2032829630</p>